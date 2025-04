Alpiarça homenageou resistência à ditadura nas celebrações do 25 de Abril

O concelho de Alpiarça celebrou os 51 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 com vários momentos de tradição e cultura, numa edição que quis homenagear a resistência à ditadura. A Festa da Liberdade realizou-se junto ao Mercado Municipal de Alpiarça, numa tarde inteiramente dedicada à celebração dos valores da Revolução de Abril.



As comemorações arrancaram com a inauguração do monumento escultórico “Aos Resistentes Antifascistas”, uma obra da autoria do escultor Armando Ferreira.