Maider Clinic abre no centro histórico de Santarém

A clínica de estética Maider Clinic abriu este sábado no centro histórico de Santarém com os serviços de harmonização facial, preenchimento com ácido hialurónico, microagulhamento, lipoenzimática, skinbooster, entre outros, distribuídos por dois gabinetes. A clínica tem como sócios-fundadores Fernando Goes e Ana Pereira, que contam na equipa com a directora clínica Sónia Martins e as médicas Ana Silva e Cláudia Vieira.