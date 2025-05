Cortes e Lendas animam Santarém durante quatro dias

A recriação histórica Cortes e Lendas está de regresso a Santarém, este ano tendo como tema “A tomada de Santarém aos mouros”. De 1 a 4 de Maio não vai faltar animação no Jardim da República, numa organização do município.



O programa conta com espectáculos de fogo, danças, feira de artigos regionais, tasquinhas, animação infantil, teatralizações, entre outras actividades. No sábado, pelas seis da tarde, decorre a habitual Caminhada Medieval, que tem inscrições abertas.