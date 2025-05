XII edição do Oeste Lusitano, decorre até dia 4 de Maio, no Parque D. Carlos I, em Caldas da Rainha

Organizado pela Associação de Criadores Puro Sangue Lusitano do Oeste, em conjunto com o Município, homenageia José Taganho que há 100 anos protagonizou a única Volta a Portugal a Cavalo.

O evento que se assume como ponto de encontro de cavaleiros, criadores, amantes do cavalo e todos aqueles que vêem no Puro Sangue Lusitano um símbolo de identidade e excelência.

Este ano, o evento presta homenagem a uma figura lendária do mundo equestre português, José Tanganho, cavaleiro tauromáquico e aventureiro que, há 100 anos, protagonizou a primeira e única Volta a Portugal a Cavalo (1925-2025).

O Parque D. Carlos I será palco de um programa diversificado, onde se cruzam espectáculos equestres, concursos hípicos, exposições de criadores e coudelarias de referência, música, arte e gastronomia tradicional.