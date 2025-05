Bombeiros de todo o país participaram na Subida Templária em Tomar

Subida Templária contou com cerca de 150 bombeiros inscritos vindos de todo o país

Tomar recebeu na manhã de sábado, 3 de Maio, a primeira edição da Subida Templária. Organizada pelos Bombeiros do Município de Tomar, a prova de resistência contou com cerca de 150 bombeiros inscritos, vindos de todo o país. A prova teve início na Rua Serpa Pinto, conhecida como Corredoura, e terminou junto ao Castelo e Convento de Cristo. Na subida de 500 metros, cada bombeiro teve de transportar o equipamento de protecção individual, com um peso de mais de 30 quilos.