Pedro Canavarro comemorou 88 anos com a apresentação de mais um livro

Figura incontornável da vida cultural de Santarém e do país nas últimas décadas, Pedro Canavarro reuniu dezenas de amigos e admiradores no jardim da Casa Museu Passos Canavarro, em Santarém, para celebrar o aniversário e dar a conhecer a sua nova obra.

No dia em que completou 88 anos de vida, a 9 de Maio, Pedro Canavarro lançou o seu novo livro, “O Infinito à Cabeceira”, composto por um conjunto de poemas. A obra, publicada pela editora Caleidoscópio, foi dada a conhecer no jardim da Casa Museu Passos Canavarro, em Santarém, com apresentação do antigo deputado e governante Guilherme de Oliveira Martins.

Entre as dezenas de convidados estiveram autarcas, personalidades ligadas à cultura e ao meio associativo escalabitano, autoridades religiosas, familiares e muitos amigos e amigas do autor e aniversariante, que agradeceu a presença de todos.