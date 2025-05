Tomar recebeu mais uma edição do Congresso da Sopa

A 31ª edição do Congresso da Sopa decorreu em Tomar neste sábado, 10 de Maio. A edição deste ano contou com 25 participantes, entre restaurantes e colectividades. Ao todo foram servidas 36 sopas. O evento realizou-se no Mouchão Parque.



A iniciativa contou com uma grande afluência de público, como já é habitual. As receitas do evento vão reverter para o CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.