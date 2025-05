Cultura pop japonesa invade Santarém

O festival de cultura japonesa Iberanime, que se realiza entre hoje e amanhã no CNEMA em Santarém, deve trazer à cidade mais de 30 mil pessoas, estima a organização. O certame junta amantes da cultura japonesa de norte a sul do país, incluindo alguns visitantes do estrangeiro. Além do popular cosplay, os visitantes podem contactar com gastronomia japonesa, videojogos, mercados de cultura pop, colóquios, exposições e apresentações de artistas da cultura pop japonesa. A abertura do certame, na manhã de sábado, 17 de Maio, contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Santarém garantiu a realização do Iberanime nos próximos três anos.

