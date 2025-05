Festa da subida do Alverca celebrada efusivamente pela noite fora

Milhares de adeptos juntaram-se no final do jogo numa ‘fan zone’ erguida nas imediações do estádio do Alverca para celebrarem com os jogadores e equipa técnica dos ribatejanos.

O Futebol Clube de Alverca celebrou o regresso à 1ª Liga de futebol com uma festa enorme junto ao Complexo Desportivo dos ribatejanos, depois do triunfo sobre o Portimonense, que assegurou a promoção. Milhares de adeptos juntaram-se no final do jogo numa ‘fan zone’ erguida nas imediações do estádio do Alverca para celebrarem com os jogadores e equipa técnica dos ribatejanos.

O clube ribatejano assegurou a sua sexta participação na 1ª Liga, 21 anos depois da última, ao vencer em casa o Portimonense, por 2-1 na noite de sexta-feira, 16 de Maio.