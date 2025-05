Sabores ribatejanos, animação e concertos voltam a dar vida ao Festival do Arroz Carolino

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que tem lugar até 18 de Maio em Samora Correia, tem nesta edição o objectivo de superar os cerca de 95 mil visitantes registados em 2024, mantendo o foco na valorização da gastronomia regional, na promoção das tradições e numa programação musical variada.

Com entrada gratuita, o certame volta a centrar-se na chamada Praça do Arroz, uma tenda onde se concentram as Bancas do Arroz, o espaço de Restauração, as áreas dedicadas ao vinho a copo e ao café. Aqui, quem adquirir o Kit do Festival - composto por mochila alusiva, tachinho, garfo de madeira, guardanapo, copo reciclável e um pacote de arroz carolino das Lezírias Ribatejanas - pode escolher entre duas opções dos menus do dia. O kit tem o custo de 10 euros e está disponível para compra online ou no local.

A componente gastronómica do evento destaca-se ainda pela presença de 24 chefs: os Chefs Célia Pastor e Eduardo Duarte assumem as Bancas do Arroz, com o apoio dos Chefs Rita Souto e Pedro Fernandes, enquanto na Academia do Arroz e na Ordem da Cabidela marcam presença mais 22 chefs convidados.

Na zona exterior do recinto, o festival acolhe dezenas de stands dedicados ao artesanato, produtos regionais e presenças institucionais. Há ainda um espaço específico de doces confeccionados com arroz carolino, incluindo carolinatas e arroz-doce, além de uma zona de foodtrucks com ofertas variadas para além do ingrediente principal.

O evento contempla também um bar lounge com esplanadas e uma ampla área infantil com diversos divertimentos, alguns gratuitos, e zonas de apoio aos pais. No espaço de restauração estão confirmadas as participações da Ordem da Cabidela, do restaurante “Chico do Porto”, bem como da Comissão da Sardinha Assada de Benavente e das Festas do Porto Alto.

As colectividades locais também marcam presença com stands de venda de café e cerveja espalhados pelo recinto, reforçando a componente associativa e comunitária do evento.

O cartaz musical promete atrair milhares de visitantes, com actuações de The Gift (dia 17), Tony Carreira (18) e T-Rex (19), entre outros artistas.

A acessibilidade e a inclusão são outras das apostas do festival, que disponibiliza parques de estacionamento gratuitos, transporte interno por tuk tuk e autocarros gratuitos de várias zonas do município para o recinto e no regresso a casa.

No domingo de manhã está marcada a Caminhada do Arroz Carolino, que já conta com 3.500 inscritos.

Durante o fim-de-semana, o festival vai ainda transmitir em directo os dois jogos decisivos do Campeonato Nacional de Futebol, garantindo assim que nem os mais aficionados perdem pitada do que se passa dentro das quatro linhas.