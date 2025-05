Feira de Maio arrancou em Azambuja para exaltar a cultura e tradições das suas gentes

Conhecida com a mais castiça do Ribatejo, a centenária Feira de Maio está de volta à vila de Azambuja até segunda-feira, 26 de Maio, para celebrar as tradições e a cultura ribatejana e azambujense. No primeiro dia de festa da iniciativa organizada pela Câmara de Azambuja, as ruas engalanadas voltaram a encher-se de gente. Primeiro na Praça do Município para o espectáculo Isto é Azambuja, que juntou fadistas, fandanguistas, a fanfarra dos bombeiros e grupos de música e de dança locais, antes de o presidente da Câmara de Azambuja decretar a abertura oficial do certame. Silvino Lúcio afirmou no seu discurso que “esta Feira não é apenas um evento” mas a “afirmação da identidade” do concelho de Azambuja e o “reencontro” das suas gentes.

O autarca destacou que para acontecer há muito trabalho por trás e que o município se tem empenhado em melhorar a segurança, a organização e apoiado as colectividades que participam na Feira. Agradeceu, por último, aos trabalhadores municipais, forças de segurança, bombeiros, profissionais de saúde, comerciantes, colectividades e tertúlias por ajudarem a fazer a festa.

Após o acto ianugural seguido de desfile pelas ruas da vila aconteceu um dos momentos mais aguardados por todos: a largada de toiros que fez as delícias dos aficionados.