Misericórdia de Pernes celebra 438.º aniversário com lançamento de livro de utente

Celebrações do 438.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Pernes iniciaram-se esta sexta-feira, dia 23 de Maio com o lançamento do livro “Vida depois de Vida” da utente Susete Avelar.

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes comemora 438 anos de existência no dia 23 de Maio e aproveitou a ocasião do aniversário para o lançamento do livro “Vida depois de Vida” de Susete Avelar, utente do lar da Santa Casa. A cerimónia aconteceu na Igreja da Misericórdia, em Pernes, onde marcaram presença o Presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, Manuel Frazão, bem como utentes do lar da Santa Casa e amigos e familiares da autora. O livro “Vida depois da vida” é o sétimo numa coletânea da Santa Casa da Misericórdia de Pernes que engloba obras de residentes do lar, onde são retratadas as memórias e vivências dos seus autores.

Manuel Frazão lembrou a importância da iniciativa da Santa Casa de promover a escrita e publicação destas obras junto dos utentes, que fica como uma memória póstuma das suas vivências para a comunidade e para as famílias. As comemorações do aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Pernes continuam durante o fim de semana, com missa solene sábado dia 24 de Maio e uma caminhada solidária no domingo dia 25.