Passeio de Bicicletas Antigas na Moita do Norte com mais de 70 participantes

Cerca de sete dezenas de ciclistas participaram este domingo, dia 25 de Maio, na 11º edição do Passeio de Bicicletas Antigas, promovido pelo CIR Ex-Tuna, em Moita do Norte, no concelho de Vila Nova da Barquinha. O evento integrou as comemorações do centenário da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. O dia terminou com um animado almoço-convívio, com porco no espeto, arroz de feijão, caldo verde e sobremesa.

Aqui ficam algumas imagens do Passeio de Bicicletas Antigas na Moita do Norte.