Romeira celebrou 43º Festival Nacional de Folclore

A Romeira, freguesia do concelho de Santarém, acolheu mais uma noite de celebração dos ranchos folclóricos, com o regresso do Festival Nacional de Folclore e Festival Luso-Espanhol, que juntou grupos do Douro até Ibiza.

O Largo de Santa Catarina, na Romeira, concelho de Santarém, voltou a encher-se de cor, música e tradição no dia 24 de Maio, com a realização do 43º Festival Nacional de Folclore e do 18º Festival Luso-Espanhol. Organizado pelo Rancho Folclórico da Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, o evento contou com a participação de grupos oriundos do Douro Litoral, Alentejo e de Ibiza, de Espanha.

A noite contou com actuações do Rancho Folclórico de Gens (Douro Litoral), do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sôr (Alentejo) e do Grup Folklòric Sant Jordi de Ses Salines, vindo de Ibiza, para além do grupo anfitrião.