O restaurante McDonald’s Cartaxo já foi inaugurado e abre ao público hoje

Na tarde de ontem, dia 26 de Maio, Ana Margarida Teixeira inaugurou o 213º restaurante da McDonald’s a nível nacional. Situado na Rua da Paz (anterior Estrada Nacional 3) foram recebidos dezenas de convidados para festejar a chegada da cadeia de restaurantes à cidade. A gestora agradeceu de forma emocionada o apoio da família, dos colaboradores e da marca. Gere oito restaurantes na região, empregando mais de 350 pessoas, mas "este é o primeiro que crio de raiz, nos anteriores eu era a gerente ou adquiri um restaurante já existia".

O restaurante apresenta uma decoração moderna, de cores vivas e vibrantes, e com áreas amplas e modulares para o maior conforto de todos os clientes. O espaço inclui ainda as mais recentes tecnologias disponíveis ao serviço dos clientes, como os quiosques multimédia, que permitem realizar e pagar o pedido autonomamente, levantando-o numa área específica para o efeito ou usufruindo do serviço à mesa, o Menuboard Digital, tomadas USB e carregadores wireless. Tem capacidade para 143 lugares sentados na sala e 72 na esplanada. O serviço McDelivery é feito em pareceria com Uber Eats e Glovo. o McDrive tem duas pistas de acesso. Está aberto todos os dias das 08h00 às 02h00. A sala fecha às 00h00, mas continuam a atender os clientes no McDrive até às 02h00.