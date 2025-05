Rugby Clube de Santarém foi homenageado e vai ter novo campo

No mesmo dia em que homenageou a equipa sénior masculina do Rugby Clube de Santarém que alcançou o feito de subir ao principal campeonato nacional da modalidade, a Câmara de Santarém lançou a primeira pedra do novo campo de râguebi, no complexo do antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria. A cerimónia, realizada na tarde de segunda-feira, 26 de Maio, marcou o arranque de um investimento de 2,1 milhões de euros que inclui balneários, bancadas e campos de treino destinados ao Rugby Clube de Santarém. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, disse que o novo campo deve estar pronto em Maio de 2026.