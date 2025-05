SUCH escolheu o concelho do Cartaxo para novo pólo logístico

Prevê-se que o investimento do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais no concelho do Cartaxo possa atingir os 9 milhões de euros.

O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais inaugurou, no dia 28 de Maio, o seu pólo logístico dos Casais Lagartos, no concelho do Cartaxo, num investimento que pode atingir os 9 milhões de euros depois do projecto finalizado.

O SUCH é o armazém dos hospitais e do Ministério da Saúde para compras centralizadas e distribuição de produtos pelos hospitais. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, mostrou-se agradado por o município ter conseguido captar mais um investimento para o concelho.