Coruche abriu portas à FICOR com tradição e inovação

Coruche deu ontem, 29 de Maio, o pontapé de saída para a 16.ª edição da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), num primeiro dia que juntou produtores, investigadores, representantes institucionais e visitantes em torno de uma fileira que é símbolo maior do território e da economia local.

A manhã foi dedicada à preparação e recepção dos expositores, mas o arranque oficial aconteceu ao início da tarde com o Seminário Anual do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, seguido da inauguração formal da exposição “Cortiça: da Tradição à Inovação”, no Pavilhão Multiusos. A mostra, com curadoria técnica e forte componente interactiva, convida os visitantes a conhecerem o percurso da cortiça desde o montado até à experimentação contemporânea em arquitectura, design e tecnologia.

Para o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, “a FICOR é mais do que uma feira: é um espaço de afirmação do saber-fazer local e uma plataforma de diálogo entre quem produz, quem transforma e quem pensa o futuro da cortiça”. O autarca sublinhou ainda o papel da FICOR na valorização da identidade do território e na criação de novas pontes entre tradição e inovação.

No Parque do Sorraia, o ambiente foi de festa e partilha, com a abertura das tasquinhas Sabores do Montado, da tenda da economia e artesanato e da zona Wine & Cork, onde decorreram provas de vinhos comentadas. A noite terminou com um concerto do fadista Marco Rodrigues.

O certame prossegue hoje, 30 de Maio, com a realização de visitas guiadas ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça e às unidades industriais da Corticeira Amorim. À noite, a FICOR alia moda e música com a realização do Coruche Fashion Cork, apresentado pela actriz Melânia Gomes, e o concerto da cantora Nena, símbolo da nova geração da música portuguesa.

Até domingo, dia 1 de Junho, Coruche promete manter o ritmo com concertos, colóquios, gastronomia, animação para crianças e uma corrida de toiros, numa programação onde a cortiça é o pretexto para celebrar a cultura, a economia e a identidade da região.