Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte voltou a juntar fiéis em Povos

Dezenas de fiéis subiram esta quinta-feira ao Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, em Povos, Vila Franca de Xira. A romaria anual celebrou o Dia da Ascensão com procissões, bênçãos e momentos de convívio popular.

A tradicional Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte voltou a realizar-se na quinta-feira, 29 de Maio, em Povos, no concelho de Vila Franca de Xira. O programa contou com a concentração dos peregrinos às 9h30 seguida da saída da imagem do Senhor Jesus da Boa Morte. Durante a manhã, a imagem percorreu as ruas em procissão, acompanhada por fiéis, e subiu ao Santuário, onde foi celebrada a Eucaristia da Solenidade da Ascensão, presidida por D. Rui Valério, Bispo Auxiliar de Lisboa.

A tarde ficou marcada pela bênção da cidade e dos campos, numa procissão após a eucaristia e pelo encontro das romarias no reduto do santuário. A animação continuou com actuações do Rancho Folclórico da Alfarrobeira e da Banda Filarmónica de Vila Franca de Xira. A festa terminou com baile popular ao som de Quim Botas.