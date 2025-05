Ferreira do Zêzere conquista Taça do Ribatejo e faz a dobradinha no futebol distrital

Ferreira do Zêzere conquistou a Taça do Ribatejo 2025 de futebol depois de vencer o Samora Correia por 2-1. A final foi jogada no Chã das Padeiras, em Santarém, na tarde de sábado, 31 de Maio.

O Sport Clube Ferreira do Zêzere venceu a Taça do Ribatejo 2025 e juntou a conquista ao título de campeão distrital de Santarém, completando a dobradinha. Na final disputada no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, o Ferreira do Zêzere venceu a equipa do Samora Correia por 2-1, num jogo equilibrado marcado pelo intenso calor que se fez sentir na tarde de sábado, 31 de Maio.



Depois de terminada a partida foi grande a festa da equipa e adeptos do Ferreira do Zêzere pela sofrida vitória que garantiu a dobradinha ao clube.