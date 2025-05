Samora Equestre estreia-se na zona ribeirinha de Samora Correia

O evento decorre junto ao rio Almansor naquele que é o novo recinto do Samora Equestre. Recorde-se que o certame tinha lugar em frente à casa do povo partilhando o cenário do Samora Rural.

O VII Samora Equestre está de regresso, desta vez num novo cenário: a zona ribeirinha de Samora Correia. O evento, que decorre de 30 de Maio a 1 de Junho, promete uma edição dedicada em pleno à celebração do cavalo lusitano, com um programa recheado de tradição, elegância e emoção.

Organizado pela Junta de Freguesia de Samora Correia, o evento tem vindo a crescer ano após ano e conta este fim de semana com um programa diversificado e dirigido a toda a família.

Entre os destaques está o cavalo Lusitano, assim como os concursos do Poldro Mamão, de Traje à Portuguesa e a 1.ª Poule de Equitação de Trabalho.

As provas incluem momentos de ensino, maneabilidade e velocidade, aos quais se juntam os baptismos equestres, pensados para os mais novos e para quem quer ter um primeiro contacto com o universo equestre.

As noites Samora Equestre by Tinto de Verano completam a programação, prometendo animação em ambiente festivo.