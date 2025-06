Torres Novas lança projecto pioneiro para reflorestar Serra de Aire

O município de Torres Novas apresentou no sábado, 31 de maio, no Campo Escola de Escuteiros, o projecto "Reflorestar a Serra d’Aire". A iniciativa da Fundação Almeida Carreira prevê a dispersão aérea de um milhão de sementes de árvores autóctones através de um drone. A apresentação do projecto pioneiro em Portugal contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, do dirigente da fundação Almeida Carreira, Nuno Carreira, e do representante regional do ICNF, Miguel Domingues.

Após a apresentação foi feita uma pequena demonstração, onde foi explicado que após as sementes serem recolhidas serão envolvidas em argila (uma técnica que protege as sementes e aumenta a taxa de germinação), e depois dispersadas por um drone ao longo do topo da serra, entre outubro e dezembro, com o objetivo de, a longo prazo, recuperar a floresta original da Serra de Aire. Vai demorar entre 20 a 50 anos até se poder perceber se isto resulta e, vai demorar 200 a 300 anos até a floresta estar madura e sustentável, salientou Nuno Carreira, que idealizou o projecto há dois anos.