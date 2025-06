Ana Rita Gaspar é a nova presidente da delegação de Santarém da Ordem dos Advogados

Tomada de posse realizou-se a 30 de Maio na presença do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano.

Tomou posse na tarde de 30 de Maio a delegação de Santarém da Ordem dos Advogados eleita para o mandato do triénio 2025/2027. A cerimónia realizou-se na sede da delegação e contou com a presença do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, que deu posse a Ana Rita Gaspar como presidente da delegação e agrupamento de delegações de Santarém da Ordem dos Advogados. Foi também dada posse aos vogais Ana Luísa Baptista, Filipe Purificação Dionísio, Ivan Fróis e Márcia Nobre.