Crianças do Frade de Baixo vão de bicicleta para a escola

As crianças do Jardim de Infância e da Escola Primária do Frade de Baixo, concelho de Alpiarça, foram esta manhã pela primeira vez de bicicleta para a escola acompanhadas das docentes, auxiliares, alguns pais e de dois militares da GNR que no dia anterior deram alguns conselhos sobre segurança rodoviária. O percurso realizou-se sem percalços e fez os populares saírem à rua. Um dos principais objectivos é atrair alunos, uma vez que o estabelecimento de ensino corre o risco de fechar se o número continuar a diminuir. Aqui ficam algumas imagens do passeio.