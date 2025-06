Um cheirinho a Feira do Ribatejo no centro de Santarém

Santarém recebeu o tradicional desfile de campinos na manhã deste sábado, 7 de Junho, para assinalar o início de mais uma Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo.

Santarém recebeu na manhã de sábado o tradicional desfile de campinos que assinalou o início de mais uma Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo, a decorrer no CNEMA até 15 de Junho.

Ao longo do percurso foram instalados diferentes pontos com animação a cargo de diversos grupos locais, com muita música, danças e cantares.