Construline inaugura novas instalações em Santarém

A Construline – Eletricidade, Lda. inaugurou a nova loja de venda ao público na zona industrial de Santarém esta segunda-feira, 9 de Junho. A empresa é especializada na construção e manutenção de redes de energia eléctrica de baixa, média, alta e muito alta tensão (BT, MT, AT e MAT). Com este novo espaço, a empresa reforça a sua presença no concelho e aposta num contacto mais directo com os clientes. A nova loja permitirá não só a comercialização de material eléctrico, como também a prestação de serviços técnicos especializados.