Manifestação em Samora Correia contra eventual mesquita junta duas centenas de pessoas

Cerca de duas centenas de pessoas marcaram presença esta terça-feira, 10 de Junho, numa manifestação contra a construção de uma mesquita na cidade de Samora Correia, concelho de Benavente,

Apesar de denominada “Pelas tradições e costumes”, o protesto de cariz popular, como afirmou o organizador Ruben Vicente, político e dirigente associativo na localidade, vincou a posição de força dos participantes em mostrar desagrado perante a possibilidade de um eventual projecto de construção de uma mesquita em Samora Correia.

Os manifestantes concentraram-se na Igreja Matriz de Samora Correia e percorreram um trajecto a pé, acompanhado por militares da GNR, até ao terreno situado em frente do quartel dos bombeiros samorenses onde colocaram uma faixa com a frase “Mesquita não!”.

No protesto, além da população, estiveram presentes elementos de várias forças políticas, nomeadamente do PPD/PSD, PS e Chega.

Recorde-se que à data de hoje não há nenhum projecto nem nenhum pedido de viabilidade entregue na câmara municipal para a possível construção da mesquita. A autarquia tem sido alvo de críticas por não ter exercido o direito de preferência sobre o terreno.

Em concreto a Associação Ahmadia do Islão adquiriu um terreno de mais de 4 mil metros quadrados, na Avenida O Século, onde pretende erguer a sua nova sede nacional.