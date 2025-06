Constância celebra Camões na 28ª edição de Pomonas Camonianas

Entre 6 e 10 de Junho, Constância deu vida à XXVIII edição das Pomonas Camonianas, com um programa recheado de actividades que evocaram Camões e o seu tempo. Um dos pontos altos foi a tradicional homenagem junto ao Monumento a Camões, no dia 10, marcada pela deposição de flores e discursos de entidades oficiais.

Constância voltou a prestar tributo a Luís Vaz de Camões com mais uma edição das Pomonas Camonianas, que decorreu entre os dias 6 e 10 de Junho. O evento, que celebra a vida e obra do poeta e a sua ligação à vila, incluiu diversas iniciativas culturais ao longo de cinco dias, desde espectáculos musicais à realização do Mercado Quinhentista.

O grande momento das cerimónias decorreu na tarde do dia 10, Dia de Portugal, junto ao Monumento a Camões, com a deposição de coroas de flores e intervenções de vários responsáveis. O último prosseguiu com declamações de poesia por alunos do Agrupamento de Escolas e mais tarde com o espetáculo ‘Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’, pelo Choral Phydellius, na Igreja da Misericórdia.