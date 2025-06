DetailStrong - Remodelações & Mármore comemorou primeiro aniversário

Fundada por Filipa Fidalgo e Gonçalo Forte, em Almeirim, é especializada em construção, remodelação, arquitectura e transformação de pedra.

A DetailStrong reuniu no passado dia 7 de Junho em Santarém, alguns clientes, familiares e amigos para assinalar o seu primeiro ano de actividade. “Olhamos para este primeiro ano com gratidão e entusiasmo. Agradecemos a todos os clientes, parceiros e colaboradores que fizeram parte desta jornada. Continuaremos a crescer com os mesmos valores que nos definem: qualidade, compromisso e detalhe.”, referem os seus responsáveis.