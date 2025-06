Marcelo cumpriu a tradição e não faltou à Feira de Agricultura em Santarém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a Feira Nacional de Agricultura em Santarém no dia de Santo António e cumpriu a tradição de não faltar ao certame que decorre até domingo no Centro Nacional de Exposições.

Antes do almoço e de uma visita mais demorada à feira, o Chefe de Estado ainda teve tempo para demonstrar que está em forma e não faltaram as habituais selfies com populares e os cumprimentos efusivos. As crianças das escolas de Santarém, que nesse dia visitaram o evento, também tiveram oportunidade de ver e falar com o Presidente, que foi homenageado pelo CNEMA com uma placa junto à entrada do complexo de exposições.