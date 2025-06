Tradição e muita música nos Santos Populares da Filarmónica União Sardoalense

O verão chegou ao Sardoal com o calor das tradições e as emblemáticas Festas dos Santos Populares organizadas pela Filarmónica União Sardoalense. Mais do que um evento, esta celebração é, como sempre, um verdadeiro encontro de gerações, tradição e de memórias partilhadas.

Durante os dias 12, 23 e 28 de junho, sempre a partir das 19h00, a sede da Filarmónica decorada a rigor transformar-se num espaço de convívio, onde famílias inteiras se juntam, entre gargalhadas, petiscos tradicionais e o som da tradicional música dos Santos Populares.

A fotogaleria que acompanha este texto mostra precisamente isso: os sorrisos genuínos, os olhares cúmplices, os sorrisos de quem se revê ano após ano nestas festas que são de todos e para todos. São imagens que falam de pertença, de amizade e da força de uma associação que continua a marcar a vida cultural do Sardoal.

Estas festas são mais do que uma celebração popular é o encontro entre a tradição e a comunidade sardoalense com a Filarmónica que há mais de um século une a comunidade através da cultura, da música e do coração.