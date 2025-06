Homenagens no Dia da Cidade de Abrantes reforçam identidade e união de todo o concelho

No Dia da Cidade de Abrantes celebraram-se 109 anos de uma terra com muita história e identidade, mas também o compromisso e o serviço de quem diariamente protege e constrói a comunidade. Entre homenagens às forças de segurança e aos trabalhadores municipais

que dedicaram décadas ao concelho, ficou claro que Abrantes é, acima de tudo, uma cidade de pessoas unidas em prol do bem comum.

As comemorações oficiais iniciaram com o hastear das bandeiras na Praça Raimundo Soares, acto que foi acompanhado da interpretação do Hino Nacional pela Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública. Este ano o evento foi marcado por homenagens de elevado

significado, onde foram atribuídas Medalhas de Mérito Municipal à Guarda Nacional Republicana, recebida pelo Comandante do Comando Territorial da GNR de Santarém, Coronel Duarte da Graça, e à Polícia de Segurança Pública, recebida pelo Comandante do Comando

Distrital da PSP de Santarém, o Superintendente Luís Serafim. Durante a cerimónia, foram também homenageados os trabalhadores do município que completaram 25 anos de serviço público, bem como aqueles que se aposentaram este ano.