Sarau de ginástica do Ateneu do Cartaxo com centenas de espectadores

O sarau anual de ginástica do Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, teve este ano como tema Os Flintstones. Cerca de duas centenas e meia de ginastas fizeram as delícias dos mais de 900 espectadores, numa tarde de alegrias e muitas emoções na praça de toiros do Cartaxo.

Fotos: Ateneu Artístico Cartaxense