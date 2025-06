Festas da Cidade de Almeirim arrancam com muita música e associativismo

As festas da cidade de Almeirim começaram ontem e decorrem até 29 de Junho, marcando assim o arranque de dez dias de celebrações. O programa homenageia os 34 anos da elevação da cidade e conta com vários concertos, exposições e actividades culturais e desportivas para todas as idades.

As Festas da Cidade de Almeirim começaram esta sexta-feira, 20 de Junho, e assinalam o início de dez dias de celebrações dedicadas aos 34 anos de elevação a cidade. A cerimónia de abertura contou com a presença do presidente da câmara, Pedro Ribeiro, autarcas e várias entidades locais, que visitaram a exposição “As novas mulheres do meu país”, promovida pela associação Abraçar. A sessão de abertura contou também com um momento musical protagonizado pelo grupo de cavaquinhos do Orfeão de Almeirim.