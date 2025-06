Romaria a Nossa Senhora de Alcamé reuniu fiéis com igreja renovada

Tradicional Romaria a Nossa Senhora de Alcamé realizou-se nas Lezírias e reuniu fiéis, campinos e peregrinos que caminharam desde Vila Franca de Xira. Ermida à padroeira dos campinos com aspecto renovado acolheu a habitual eucaristia e bênção dos campos e do gado.

A Romaria a Nossa Senhora de Alcamé realizou-se no sábado, 21 de Junho, em Vila Franca de Xira. As actividades começaram com dezenas de fiéis a caminharem desde a Igreja São Vicente Mártir até à Ermida de Nossa Senhora de Alcamé, uma peregrinação de cerca de 10 quilómetros. A edição deste ano contou com uma igreja renovada, ostentando uma nova pintura e um aspecto que foi elogiado por vários dos presentes.

Após a realização da missa no campo, foi realizada uma procissão em torno da ermida e seguiu-se uma tarde com vários eventos culturais, celebrando a ligação entre o campo e a religião.