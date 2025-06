Arraial de Santo António no Lar de Santo António da Cidade de Santarém

No passado dia 14 de Junho, no Lar de Santo António, em Santarém, realizou-se o tradicional Arraial de Santo António. Este evento encheu o espaço de cor, alegria e espírito comunitário. Foi um evento aberto à comunidade. O arraial teve início durante a tarde, com a decoração típica das festas populares: bandeirinhas e manjericos enchiam o ambiente. A música popular portuguesa animou os presentes.

O convívio entre todos foi notório, reforçando o espírito familiar que caracteriza o Lar de Santo António. Este arraial, mais do que uma festa, foi uma demonstração de carinho, integração e respeito pela cultura popular portuguesa. O Lar de Santo António da Cidade de Santarém acolhe crianças e adolescentes institucionalizados, foi fundado em 1870, situa-se no Largo Pedro Álvares Cabral, em Santarém, e tem como presidente Susana Pita Soares.