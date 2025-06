Projecto escolar nacional de promoção da bicicleta em Torres Novas

O projecto BICI AE Gil Paes, do Agrupamento de Escolas Gil Paes em Torres Novas, é o maior projecto escolar nacional de promoção da bicicleta e do saber andar. O projecto foi apresentado no dia 24 de Junho com a presença de entidades associadas ao desporto escolar e profissionais de segurança pública.

Alguns dos objectivos deste projecto são ensinar o “Andar de Bicicleta”, fomentar atividades e momentos de lazer, contribuir para a saúde e bem-estar, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e educar para a segurança e cidadania rodoviária.

De modo a tentar cumprir estes objectivos, desenvolve outros subprojectos, como o Aprender a Andar melhor de Bicicleta, Desporto Escolar Sobre Rodas, BicInclusão, Dá Vida à Bicla, BTT AE Gil Paes e Sempre a Pedalar.

A iniciativa teve o seu início em 2018 e começou apenas com apenas 7 bicicletas e atualmente conta com 317 bicicletas, adequadas às necessidades de cada um, com a ajuda e empenho de alguns alunos e professores dos cursos profissionais do agrupamento, que arranjam as bicicletas na oficina da escola.

O BICI AE Gil Paes no ano lectivo 2024/2025 é integrado pelos professores de Educação Física do Agrupamento Paulo Mourão, que coordena o projecto e Brigite Gomes, Sérgio Galvão, Mário Abegão e Vítor Santos.