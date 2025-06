Feira de São Pedro e do Chocalho regressa ao Chouto com forte presença do associativismo

Organizada pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, com o apoio de colectividades e população, decorre nos dias 27, 28 e 29 de Junho (dia de S. Pedro), mais uma edição da emblemática Feira de S. Pedro e do Chocalho. O evento, que é uma referência regional, junta tradições, cultura, gastronomia e artesanato, num fim-de-semana dedicado à identidade rural da freguesia. Para o presidente da junta, Bruno Oliveira, a importância do certame remete para a preservação das tradições.

No sábado, dia 28, as iniciativas começam pelas 12 horas com duas palestras organizadas pelo grupo Nossa Terra Nossa Gente e pelo casal Berto Dias. Pelas 15 horas realiza-se a Charanga Os Batatas. Pelas 15 horas o polidesportivo terá actividades de futebol e pelas 18h30 há o festival de folclore. No final da noite o baile será com o duo Jorge Paulo e Susana e o cantor Leandro será a atração da noite. A Picaria terá lugar pelas 00h30 e o DJ l-Barral encerra a noite.

Domingo é dia de feira de levante e mercado com início às 8 horas. Pelas 8h30 terá início o passeio de cicloturismo seguido do 39º Grande Prémio de Atletismo da Feira de S. Pedro. Rastreios de saúde, palestras, demonstração de paraquedismo e missa seguida de procissão em honra de S. Pedro acampanada pela banda Carregueirense Vitória são os eventos seguintes. O baile fica a cargo de Carlos Filipe e Quim Barreiros será a atração da noite.

A edição de 2025 contará assim com a habitual mostra de artesanato local, exposições, palestras, animação musical, tasquinhas e várias iniciativas pensadas para famílias e visitantes de todas as idades.