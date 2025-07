Tasquinhas do Alviela decorreram em clima de festa

A décima sexta edição das Tasquinhas do Alviela decorreu no passado fim-de-semana em São Vicente do Paul, União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, no concelho de Santarém.

O tema deste ano foi “O crochê da avó”, que deram cor e alegria aos três dias de festa. Quinze tasquinhas de doces e de salgados, música e animação, num espaço arborizado, relvado e com calçada portuguesa, bancos de madeira, muita sombra e entradas e estacionamentos gratuitos.

Foram as crianças das duas salas do jardim-de-infância do Sobral - São Vicente do Paul - que cortaram a fita azul da inauguração. Vestidos a rigor, de chefes, em cor vermelha, trouxeram alegria e energia ao espaço. Cada tasquinha apresentou as suas iguarias e foram milhares as pessoas que afluíram ao recinto, aproveitando o fresco das bebidas e da sombra e as dezenas de petiscos diferentes que o evento ofereceu.

As Tasquinhas terminaram com um balanço positivo e com a satisfação de cada pessoa que nelas participou, assim como de todos que as visitaram.