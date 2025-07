Núcleo de Santarém do Cenfim assinala 40 anos

O Núcleo de Santarém do Cenfim assinalou os 40 anos de actividade esta quinta-feira, 3 de Julho, com um jantar comemorativo. No evento estiveram presentes formadores e funcionários, bem como Manuel Grilo, director do Cenfim, José Frias Gomes, director do Cenfim Núcleo de Santarém e ainda antigos colaboradores, empresas parceiras e entidades oficiais