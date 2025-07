José Trincão Marques apresentou equipa para liderar concelho de Torres Novas

O Partido Socialista apresentou oficialmente, no dia 5 de Julho, a lista à Câmara Municipal de Torres Novas para as eleições autárquicas deste ano. O evento decorreu na Biblioteca Municipal de Torres Novas e contou com a presença de militantes, simpatizantes e apoiantes do partido.

José Trincão Marques, actual presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, foi confirmado como cabeça-de-lista e reafirmou o seu compromisso e ambição de projectar Torres Novas como um concelho de referência na região. A sua equipa é composta por Elvira Sequeira, actual vereadora, Francisco Dinis, presidente da concelhia do partido, Maria Marques Luís, Afonso Pereira Borgas, Isilda Pereira e David Pereira Garcia.