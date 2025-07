Pedrógão, em Torres Novas, acolheu jovens músicos no 2º Encontro de Escolas de Música

No dia 5 de Julho, a Casa do Vale, em Pedrógão (Torres Novas), recebeu o 2º Encontro de Escolas de Música, um projecto único na região que junta jovens músicos de várias escolas de música da região.

No passado sábado, dia 5 de julho, decorreu na Casa do Vale, em Pedrógão, concelho de Torres Novas, o 2º Encontro de Escolas de Música, reunindo alunos da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória, da Sociedade Musical União e Trabalho de Lapas, da Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense e da Sociedade Filarmónica União Pedroguense.

O concerto fez parte de um projecto único na região, promovido pela escola de música de Pedrógão, que visa fomentar a convivência e a partilha entre jovens músicos de diferentes escolas. Durante o dia, os participantes desfrutaram de momentos de convívio e música e apresentaram ao público o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo