Concurso Compotas das Tasquinhas do Alviela com participação recorde

O primeiro prémio Concurso de Compotas das Tasquinhas do Alviela 2025 foi para o projectos in@cooking e Oficina Arte Bruta do Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém, com uma compota de curgete amarela com alfazema. A compota de manga do Rancho Folclórico “Os camponeses de São Vicente do Paul alcançou o segundo lugar e o terceiro prémio foi para o Centro de Formação Profissional CENFIM Núcleo de Santarém com uma compota de abóbora com pinhões, com decoração de frasco de abóbora crochê a 3D.

O júri atribuiu ainda menções honrosas a Luís Galvão (Paróquia de S. Vicente do Paul – Diocese de Santarém) com uma compota de abóbora e a Francisca Costa, com uma compota de abóbora com noz.

Compotas de xuxu, de batata-doce, de amoras, de pêssego da horta com casca, de alperce, de grão, de pepino, de gila, de morango e amoras, de laranja, de abóbora e noz, de alperce, entre outras, estiveram a concurso, sendo que no final foi aberto à população que assistiu ao concurso a possibilidade de provarem gratuitamente todas as compotas a concurso.

O júri foi encabeçado pelo Chef João Correia, que já vem a fazê-lo desde a primeira edição, e constituído igualmente este ano pelo Padre Rúben de Figueiredo, da paróquia de Vale de Figueira; Inês Correia, da Unidade de Saúde do Alviela; Ana Xícharo, Susana Veiga Branco e Ricardo Costa. O concurso teve um recorde de 27 concorrentes.