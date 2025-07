Veríssimo Serrão vai ser homenageado com a Chave de Ouro da Cidade de Santarém

A Câmara de Santarém vai atribuir pela primeira vez a Chave de Ouro da Cidade, a título póstumo, a Joaquim Veríssimo Serrão, anunciou o presidente do município, João Leite, durante a sessão comemorativa do centenário do historiador, nascido a 8 de Julho de 1925, em Santarém.



O Convento de São Francisco, em Santarém, recebeu perto de uma centena de pessoas para render homenagem ao historiador na data precisa em que se cumpriu o centenário do seu nascimento. A tarde começou com guitarra e canto de Coimbra e as diversas intervenções enalteceram a vida e obra de um homem que foi um espírito livre e um historiador brilhante e trabalhador incansável.



Pelo meio, ainda houve tempo para o bispo de Santarém, D. José Traquina, demonstrar os seus dotes para o canto, para gáudio da plateia.