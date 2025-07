Torres Novas celebrou 40 anos de elevação a cidade

Torres Novas celebra hoje 40 anos de elevação a cidade com cerimónias oficiais, homenagens, música e a inauguração do Miradouro de São Pedro.

Na terça-feira, 8 de Julho, Torres Novas celebrou quatro décadas desde a sua elevação a cidade com um programa comemorativo variado. As cerimónias começaram na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, com o hastear da bandeira e a sessão solene. A sessão protocolar incluiu várias intervenções políticas e também a entrega de galardões de mérito municipal, homenageando personalidades e instituições que se destacaram pelo seu contributo à comunidade ou até mesmo a nível nacional.

As celebrações continuaram à tarde, onde foi inaugurado o novo Miradouro de São Pedro, na rua Miguel Arnide, que visa oferecer uma vista panorâmica desde a Serra d’Aire até à Praça 5 de Outubro.