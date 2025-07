Especialistas debateram a arte de educar em Santarém

A XI edição do Encontro Arte de' Educar, promovido pelo Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, de Santarém, constituiu um espaço de reflexão sobre a escuta, o poder, e o papel de cada voz na construção de comunidades educativas mais humanas e participativas. Dirigido a docentes e profissionais da educação, o evento está acreditado como acção de formação, reforçando o compromisso com práticas pedagógicas críticas, inclusivas e transformadoras.



Tendo como tema “Quem manda aqui? Vozes em (DES)Equilíbrio… Educar com Fronteiras e Pontes”, a iniciativa decorreu no dia 8 de Julho, no Auditório Maria de Lurdes Asseiro da Escola Superior de Saúde de Santarém e contou, na abertura com a intervenção do presidente da Câmara de Santarém, João Leite. O autarca felicitou a directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Margarida da Franca, pela escolha do tema desta edição, reforçando que a responsabilidade na educação é partilhada por todos. “A troca de experiências e saberes é fundamental para o crescimento das nossas escolas e da sociedade”, sublinhou.



O programa incluiu intervenções de especialistas nas áreas da educação, psicologia e justiça, que contribuíram com reflexões sobre o acto de educar, promovendo a empatia, o diálogo e a cooperação.