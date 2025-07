Judite Calado é a nova directora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. A tomada de posse decorreu na escola sede do agrupamento ao final da tarde de sexta-feira, 11 de Julho. Estiveram presentes cerca de 180 convidados, entre professores, funcionários, alunos e entidades da cidade e da região.

Além do momento solene de tomada de posse, a cerimónia contou ainda com a actuação da Tuna’Sabes Cantar e com uma pequena homenagem à directora cessante, Celeste Sousa.