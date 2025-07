Bombeiros Voluntários de Benavente assinalaram 140 anos de dedicação à causa pública

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente assinalou no domingo, 13 de Julho, o 140.º aniversário da sua fundação com um programa comemorativo marcado por homenagens, desfile de viaturas e uma sessão solene no Cine-teatro da vila.

A crise do voluntariado, uma carreira que precisa de ser mais valorizada e o pilar que constitui a família para os bombeiros foram alguns dos temas abordados nos 140 anos de existência dos soldados da paz de Benavente.

O programa de comemorações juntou emoção, simbolismo e o reconhecimento público de uma longa missão humanitária.

As celebrações incluíram o içar das bandeiras no quartel da corporação, uma romagem ao cemitério de Benavente, um desfile de viaturas da corporação, a bênção de uma nova ambulância de socorro, a performance da fanfarra e uma sessão solene no cine-teatro da vila ribatejana.

A cerimónia, que contou com distinções aos operacionais e dirigentes associativos no activo, reforçou o papel da associação como referência na prestação de socorro e no apoio às populações.