Festival Dançarão em Ortiga com músicas e danças do mundo

O Festival Dançarão, organizado pela associação Dançarém, decorre até este domingo na zona ribeirinha junto ao Tejo em Ortiga, no concelho de Mação. Eram esperados cerca de 2500 participantes, de Portugal e de outros países europeus. Com o mote “Bailemos!”, o festival direccionado para as músicas e danças do mundo, inclui oficinas de dança, concertos e bailes, mas também passeios, yoga e artesanato.