Inauguração da loja Nata Lisboa Santarém atraiu muita gente ao W Shopping

Foi inaugurada, no sábado à tarde, 11 de Julho, uma nova loja da cadeia Nata Lisboa, no W Shopping, na cidade de Santarém. A Nata Lisboa Santarém, tem vários menus diversificados, para pequeno-almoço, almoço e jantar, embora o pastel de nata servido quente seja a estrela do espaço. Tem também bebidas variadas, com destaque para a cerveja Maruja, de fabrico artesanal, feita exclusivamente para as lojas Nata Lisboa.